لبنان

منطقة لبنانية تواجه انقطاعاً في خطوط الهاتف.. ومناشدة عاجلة لوزير الاتصالات

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:17
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شكا أهالي وادي التركمان والمناطق النائية عموماً والجردية خصوصاً من تكرار انقطاع خطوط الهاتف بشكل دوري بسبب عدم تزويد المحطات بالوقود، على الرغم من عدم وجود أزمة عامة في وجود تلك المادة.
وناشد الأهالي وزير الاتصالات جوني القرم التدخل والتدقيق في الأسباب الحقيقية لهذا الأمر غير المبرر، وسط شكوك بأن الأمر يتعلق بالتلاعب بكميات المازوت المرصود لزوم تشغيل المحطات.
 
 
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