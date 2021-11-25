لبنان

سرقة مبالغ مالية من داخل منزل في هذه البلدة!

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:16
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ادعى المواطن(ي.ح) ان مجهولين اقدموا على سرقة مبلغ 165 مليون ليرة لبنانية و10 آلاف دولار ومبلغ من العملة السورية من داخل منزله في كساره.
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كسارة

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