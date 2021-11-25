لبنان

دفعا فاتورة المطعم بعملة مزورة....وهذا ما حل بهما!

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:24
A-
A+
Doc-P-890025-637734336750952153.jpg
Doc-P-890025-637734336750952153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت عناصر قوى الامن الشابين (ن.ح) و(ر.م) لتداولهما عملة مزورة من فئة  100 و50 دولارا بعد أن عمدا الى دفع المبلغ بدل فاتورة في احد المطاعم في المنطقة. 
مواضيع ذات صلة
حريق يضرب مطعماً على جادة نبيه بري - صيدا (صور)
lebanon 24
25/11/2021 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة دراجات آلية في قبضة قوى الامن
lebanon 24
25/11/2021 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة منتجع سياحي في القلمون... وهذا ما أحبطته القوى الامنية ليل أمس
lebanon 24
25/11/2021 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان هامّ لقوى الامن الداخلي عن السجل العدلي... ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
25/11/2021 15:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24

دولارات مزورة

مطعم

قوى الامن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2021-11-25
07:00 | 2021-11-25
07:03 | 2021-11-25
07:55 | 2021-11-25
07:50 | 2021-11-25
07:48 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website