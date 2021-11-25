دفعا فاتورة المطعم بعملة مزورة....وهذا ما حل بهما!

أوقفت عناصر قوى الامن الشابين (ن.ح) و(ر.م) لتداولهما عملة مزورة من فئة 100 و50 دولارا بعد أن عمدا الى دفع المبلغ بدل فاتورة في احد المطاعم في المنطقة.