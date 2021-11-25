لبنان

نصّار عرض مع السفير اللبناني لدى سلطنة عمان الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
25-11-2021 | 03:40
A-
A+
Doc-P-890030-637734336957949837.jpeg
Doc-P-890030-637734336957949837.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير السياحة وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، سفير لبنان لدى سلطة عُمان ألبير سماحة، وعرض معه الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى وضع اللبنانيين في السلطنة وضرورة حثّهم على القدوم إلى لبنان في فترة الأعياد المجيدة.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مجموعة العمل الخليجية الأميركية: الأسلحة الإيرانية هددت السفن التجارية المدنية في بحر عمان
lebanon 24
25/11/2021 15:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: إيران ووكلاؤها استهدفوا الملاحة الدولية في بحر عمان (العربية)
lebanon 24
25/11/2021 15:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: مروحية إيرانية تقترب من سفينة حربية أميركية في خليج عمان دون أي تأثير على البارجة أو العمليات (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2021 15:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة الطيران العمانية تسعى للحصول على مزيد من المساعدات الحكومية
lebanon 24
25/11/2021 15:00:09 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد نصّار

عمان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:01 | 2021-11-25
07:00 | 2021-11-25
07:03 | 2021-11-25
07:55 | 2021-11-25
07:50 | 2021-11-25
07:48 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website