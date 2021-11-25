نصّار عرض مع السفير اللبناني لدى سلطنة عمان الأوضاع الراهنة

استقبل وزير السياحة وليد نصّار في مكتبه في الوزارة، سفير لبنان لدى سلطة عُمان ألبير سماحة، وعرض معه الأوضاع الراهنة، بالإضافة إلى وضع اللبنانيين في السلطنة وضرورة حثّهم على القدوم إلى لبنان في فترة الأعياد المجيدة.