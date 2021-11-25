سرقات "بالجملة" في خراج بلدة المرج (صور)

أقدم مجهولون على سرقة محولات تابعة لشركة كهرباء زحلة في منطقة الوقف العقارية في خراج بلدة المرج، وفق مندوبة لبنان 24.

كذلك سُرقت بطاريات لعدد من سيارات البيك أب في البلدة.