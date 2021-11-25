رسالة من الخازن الى الرئيس عون: أنقذ ما تبقى

غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على موقع تويتر متوجهاً الى رئيس الجمهورية وكتب: فخامة الرئيس، منعاً للفراغ، والتزاماً بوعدك عدم السماح بالفراغ وانقاذاً للبنان، ورحمة بالله وبالشعب العظيم ...الحلّ الوحيد هو بالرئاسية المبكرة على غرار انتخابات الرئيس سركيس. أَنقذ ما تبقى إن بقيَ شيء.