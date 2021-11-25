لبنان

استقرار في الحرارة وأمطار.. هكذا سيكون طقس الغد

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:17
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات  تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
وجاء في النشرة الاتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم و حتى بعد ظهر يوم غد الجمعة حيث يستقر تدريجيا وترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال عطلة نهاية الاسبوع.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
 
الجمعة: غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تهطل أمطار خفيفة متفرقة خصوصا في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
 
السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة النسبية، يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
 
الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد، مع رياح ناشطة. 
 
- الحرارة على  الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 6 الى 21 درجة.
- الرياح السطحية: غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على الجبال اعتبارا من بعد الظهر.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 % 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 23
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,19
- ساعة غروب الشمس: 16,31
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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