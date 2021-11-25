الشامي: كل المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعرض معه عمل اللجان الوزارية والإتصالات مع صندوق النقد الدولي.

وبعد اللقاء، أعلن الشامي أن "كل المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً، ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية".