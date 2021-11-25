لبنان

الشامي: كل المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:19
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعرض معه عمل اللجان الوزارية والإتصالات مع صندوق النقد الدولي.
 
 
وبعد اللقاء، أعلن الشامي أن "كل المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي انتهت تقريباً، ودخلنا في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية".

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