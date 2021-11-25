لبنان

الجيش يداهم احد المطلوبين في بلدة بريتال

Lebanon 24
25-11-2021 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة كبيرة من الجيش بمداهمة منزل المطلوب  "ح. إ" في بلدة بريتال، ما تسبب بقطع مجموعة من الطرق الداخلية في البلدة.
 
يذكر ان المدعو "ح. إ" مطلوب بأكثر من ٥٠ مذكرة  بجرم تجارة المخدرات.
 
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