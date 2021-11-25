الجيش يداهم احد المطلوبين في بلدة بريتال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة كبيرة من الجيش بمداهمة منزل المطلوب "ح. إ" في بلدة بريتال، ما تسبب بقطع مجموعة من الطرق الداخلية في البلدة.

يذكر ان المدعو "ح. إ" مطلوب بأكثر من ٥٠ مذكرة بجرم تجارة المخدرات.