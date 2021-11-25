بوحبيب بحث وكومار جاه في مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه، و تم البحث في مشاريع التعاون التقني بين لبنان والبنك الدولي في مجالي الطاقة وشبكة الأمان الإجتماعي واللجوء إلى الطاقة البديلة في المؤسسات العامة بشكل عام والمستشفيات والمدارس العامة بشكل خاص.كما جرى التطرق إلى الإتفاقات الجاري إنجازها لتأمين استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن.وجرى التأكيد خلال اللقاء على "ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء وتعزيز عملية التوزيع والجباية".