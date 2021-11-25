القصيفي أعلن برنامج لائحة الوحدة النقابية من نقابة محرري الصحافة

عقد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بصفته رئيسا لـ"لائحة الوحدة النقابية" مؤتمرا صحافيا في دار النقابة في الحازمية.وتلا النقيب القصيفي بيانا، استهله بالقول: "فيما يمر بلدنا في أسوأ أحوال سياسية واقتصادية ومعيشية يشهدها منذ نشأته، وعملا بالمبادئ الديموقراطية التي يقوم عليها العمل النقابي، اجتمع الزملاء والزميلات الموقعون على هذا البيان وقرروا مجتمعين وموحدين خوض انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية المقررة في الأول من كانون الاول المقبل بلائحة مكتملة هي "لائحة الوحدة النقابية" تأخذ على عاتقها ما يلي:أولا: الالتزام بالدفاع عن حرية الصحافة والاعلام والتشديد على الاحتكام الى قانون المطبوعات.ثانيا: العمل على الوصول الى اقرار القانون الموحد الجديد للاعلام الذي كان لمجلس النقابة السابق دور في صوغه والذي يعزّز دور ومسؤولية نقابة المحررين في تنظيم وتطوير مهنة الاعلام والصحافة.ثالثا: متابعة العمل الحثيث مع مجلس النواب وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية من اجل اقرار مشروع انتساب اعضاء الجدول النقابي غير المضمونين الى صندوق الضمان والاستفادة من تقديماته في فرع المرض والامومة . وقد خطا هذا المشروع خطوات مهمة نحو الاقرار بعد إنجازه في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية.رابعا: العمل على تحديث القوانين الاعلامية وعصرنتها بما يؤدي إلى إيجاد سوق اعلامي منتج ومستقطب للطاقات والكفاءات يكون مرتكزا لاعلام وطني له الدور المؤثر في بناء دولة المواطنة والمؤسسات والدفع نحو التنمية المستدامة.خامسا: تأكيد إبقاء الجدول النقابي مفتوحا أمام انضمام سائر العاملين في الاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع لكي تصبح نقابة المحررين الإطار الجامع لكل العاملين في قطاعات الاعلام.سادسا: العمل على وضع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات موضع التنفيذ، واقرانه بالمراسيم التطبيقية، لتعزيز دور الصحافة الاستقصائية.سابعا: العمل مع وزارة التربية والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة من أجل تحديث مناهج كلية الإعلام باعتماد التخصص الاعلامي، بما يعزز المهنة ويطورها ويتيح زيادة فرص العمل وتنويعها أمام الخريجين.ثامنا: تمتين اواصر التواصل الدائم بين أعضاء الأسرة النقابية، وتحصينها بحوافز اجتماعية، وتنظيم دورات تدريبية، وأحياء نشاطات ثقافية وفنية، والعمل على تجذير حضورها الوطني والمهني في كل المجالات.تاسعا: تمتين العلاقات مع كل نقابات المهن الحرة والنقابات المعنية بقطاع الاعلام والاتحاد العمالي العام وسائر هيئات المجتمع المدني المنتخبة والفاعلة والعمل المشترك للسعي للوصول الى تأمين خروج لبنان من ازماته الراهنة وتطوير أنظمته بما يحقق الحرية والعدالة والتنمية المستدامة والرفاه لجميع اللبنانيين".أضاف القصيفي: "على هذه الأسس تم التوافق على خوض الانتخابات النقابية وتشكيل اللائحة التي تضم الزملاء:1 - جوزف القصيفي2 - صلاح تقي الدين3 - نافذ قواص4 - جورج شاهين5 - علي يوسف6 - واصف عواضة7 - سكارليت حداد8 - يمنى شكر غريب9 - وليد عبود10 - هنادي السمره11- جورج بكاسيني12- غسان ريفيإننا إذ نعول على دعمكم لنا آملين أن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطوير للعمل النقابي واعادة الاعتبار لمهنتنا والله ولي التوفيق".وردا على أسئلة الصحافيين، قال القصيفي: "حقق مجلس النقابة عدة إنجازات على الرغم من التحديات والصعاب التي واجهت لبنان خلال سنتين ونيف، سياسية كانت أم صحية ومعيشية وإقتصادية، وأمين صندوق النقابة الأستاذ علي يوسف الذي شارك في هذه الإنجازات بصورة آساسية سيقدم لمحة موجزة، مع العلم أنه يوم 29الأثنين تشرين الثاني الجاري سنعقد جمعية عمومية بمن حضر لتلاوة البيانين الإداري والمالي حول كل الموضوعات.