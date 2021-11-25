مؤتمر صحافي لوزير الصحة غدا لعرض آخر مستجدات كورونا

يعقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الجمعة في قاعة المؤتمرات في مبنى وزارة الصحة، "لعرض آخر المستجدات المتعلقة بكورونا واستعدادات القطاع الصحي للمرحلة المقبلة".