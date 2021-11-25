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لبنان
مؤتمر صحافي لوزير الصحة غدا لعرض آخر مستجدات كورونا
Lebanon 24
25-11-2021
|
06:57
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يعقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الجمعة في قاعة المؤتمرات في مبنى وزارة الصحة، "لعرض آخر المستجدات المتعلقة بكورونا واستعدادات القطاع الصحي للمرحلة المقبلة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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