فرعية لجنة المال تابعت درس اقتراح لاعفاء الشركات الصناعية من الضريبة

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب الان عون وحضور الاعضاء. وتابعت درس اقتراح القانون الرامي الى اعفاء جميع الشركات الصناعية في لبنان من الضريبة المتوجبة عليها لتشجيعها وتحفيزها دعما للصناعة الوطنية".