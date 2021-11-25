اشكال في صيدا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي قرب مقبرة الانكليز في حارة صيدا بين مجموعة شبان تخلله اطلاق نار وسقوط جريحين.

وعلى الفور تم نقل مطلق النار "علي المقدح" والجريحين "خليل المصري" و"محمود الصالح" الى مستشفى صيدا الحكومي.