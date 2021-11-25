لبنان

اشكال في صيدا

Lebanon 24
25-11-2021 | 08:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي قرب مقبرة الانكليز في حارة صيدا بين مجموعة شبان تخلله اطلاق نار وسقوط جريحين.
 
وعلى الفور تم نقل مطلق النار "علي المقدح" والجريحين "خليل المصري" و"محمود الصالح"  الى مستشفى صيدا الحكومي.
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