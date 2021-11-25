توضيح من وزارة السياحة حول التعميم بشأن السفر إلى بيلاروسيا

أوضحت وزارة السياحة في بيان، أن "التعميم الصادر رقم 32 عن وزير السياحة المهندس وليد نصار والموجه إلى وكالات السياحة والسفر، حول عدم ترويج بيلاروسيا كوجهة سياحية، هو تعميم داخلي جاء من باب التأكيد على مضمون التعميم الصادر عن المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن رقم 47/2 والموجه إلى "شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، لفرض قيود على السفر من الجمهورية اللبنانية إلى جمهورية بيلاروسيا".