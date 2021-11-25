لبنان

بو حبيب: الصور الفضائية لم نرها حتى الآن وسأسلمها لوزير العدل الأثنين

Lebanon 24
25-11-2021 | 08:50
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي وضع رئيس المجلس في نتائج وأجواء زيارته  لروسيا.
بعد اللقاء، قال بو حبيب: "دائما أقوم بزيارة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري من وقت الى آخر، لكن المناسبة اليوم هي بعد زيارتي الى موسكو ولقائي المطول مع وزير الخارجية سيرغي لافروف حيث وضعته في اجواء اللقاء، ومنها أيضا موضوع تسلم الصور الفضائية التي لم نرها حتى الآن وهي موجودة بمغلف مقفل وسوف أسلمها لوزير العدل نهار الأثنين لوجوده خارج لبنان والذي بدوره هو من يقرر الجهة التي سوف يسلمها إياها. نحن نعمل من وزارة لوزارة ووزير العدل هو من يقرر".
 
وردا على سؤال عما اذا كانت روسيا سوف تدخل على خط الوساطة بين لبنان ودول الخليج، أجاب وزير الخارجية بالنفي قائلا :"بحثنا في هذا الأمر خلال الزيارة، روسيا موقفها ممتاز مع لبنان، لكن لا وساطة".
 
وأكد الوزير بو حبيب "أن لا علم له اذا ما كان هناك دول أخرى قد زودت لبنان بصور فضائية غير روسيا"، وقال:"مش على علمي".
 
وفي الشأن الحكومي، قال:"الله كريم اليوم خرجت من عند الرئيس بري متفائلا قليلا وكان مرتاحا للقاء الثلاثي".

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