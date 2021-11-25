الحرائق تتجدد... النيران تصل الى المنازل في برقايل (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في بلدة برقايل في عكار.





وناشد اهالي البلدة المعنيين للتدخل بشكل سربع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني العمل على اطفاء الحريق بمساعدة الاهالي. وتتسع دائرة الحريق بشكل ملحوظ وسريع، اذ انه وبفعل الرياح بدأت السنة النار تقترب من المنازل.وناشد اهالي البلدة المعنيين للتدخل بشكل سربع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني العمل على اطفاء الحريق بمساعدة الاهالي.





