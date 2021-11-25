لبنان

الحرائق تتجدد... النيران تصل الى المنازل في برقايل (صورة)

Lebanon 24
25-11-2021 | 09:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق كبير في بلدة برقايل في عكار.
 
وتتسع دائرة الحريق بشكل ملحوظ وسريع، اذ انه وبفعل الرياح بدأت السنة النار تقترب من المنازل.

وناشد اهالي البلدة المعنيين للتدخل بشكل سربع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني العمل على اطفاء الحريق بمساعدة الاهالي.
 
 


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