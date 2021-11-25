قائد الجيش استقبل قائد العمليات المشتركة الكندية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة الكندية اللواء البحري J.R Auchterlonie ترافقه السفيرة الكندية في لبنان السيدة Chantal CHASTENAY والملحق العسكري الكندي المقدم Gino CHRETIEN، وجرى التداول في تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.