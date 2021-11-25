مش حرف ناقص.. تغريدة للجميّل في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

غرّد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل عبر حسابخ على "تويتر"، قائلًا: "في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُجدّد وقوفنا إلى جانب اللّواتي يُناضلن لبناء مجتمع عادل ومتساوٍ، ونُكرّر رفضنا جرائم الشرف التي نجحنا في إقرار قانون لمعاقبتها، كما نطالب بتطبيق فعّال لقانون العنف الأسري الذي خضنا معركة جباّرة لإقراره".

في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُجدّد وقوفنا إلى جانب اللّواتي يُناضلن لبناء مجتمع عادل ومتساوٍ، ونُكرّر رفضنا جرائم الشرف التي نجحنا في إقرار قانون لمعاقبتها، كما نطالب بتطبيق فعّال لقانون العنف الأسري الذي خضنا معركة جباّرة لإقراره.#دايما_وقتها #مش_حرف_ناقص — Samy Gemayel (@samygemayel) November 25, 2021