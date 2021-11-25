لبنان

مش حرف ناقص.. تغريدة للجميّل في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

Lebanon 24
25-11-2021 | 11:55
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غرّد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل عبر حسابخ على "تويتر"، قائلًا: "في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نُجدّد وقوفنا إلى جانب اللّواتي يُناضلن لبناء مجتمع عادل ومتساوٍ، ونُكرّر رفضنا جرائم الشرف التي نجحنا في إقرار قانون لمعاقبتها، كما نطالب بتطبيق فعّال لقانون العنف الأسري الذي خضنا معركة جباّرة لإقراره".
 

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