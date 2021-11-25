لبنان

حادث في الشهابية.. سيارة تنحدر في الوادي (صور)

Lebanon 24
25-11-2021 | 11:58
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وقع حادث سير مروع في بلدة الشهابية، اليوم، إذ انحدرت سيارة في الوادي داخل البلدة.
 
وعلى الفور، جرى نقل المُصاب من قبل فوج الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية إلى مستشفى تبنين الحكومي. 
 
 
 
 
 
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