حادث في الشهابية.. سيارة تنحدر في الوادي (صور)

وقع حادث سير مروع في بلدة الشهابية، اليوم، إذ انحدرت سيارة في الوادي داخل البلدة.

وعلى الفور، جرى نقل المُصاب من قبل فوج الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية إلى مستشفى تبنين الحكومي.