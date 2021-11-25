فحوص "PCR" مجانية في قرى قضاء بنت جبيل

نفذت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع طبابة قضاء بنت جبيل واتحاد بلديات بنت جبيل، اليوم، حملة فحوص PCR شملت قرى القضاء بمعظمها، وذلك في إطار خطة مكافحة كورونا والعمل على الحد من انتشاره وتحديد دائرة المصابين، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".