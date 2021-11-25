لبنان

الأبيض وقع في فرنسا على برنامج الدعم التقني لتحسين نوعية النظام الصحي

Lebanon 24
25-11-2021 | 12:44
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وقع وزير الصحة العامة فراس الأبيض خلال زيارة قام بها إلى فرنسا، على "برنامج الدعم التقني لتطوير نوعية النظام الصحي اللبناني" والذي تموله الدولة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بمنحة قدرها مليون و200 ألف يورو، على أن يتولى المعهد العالي للأعمال ESA تنفيذ البرنامج الذي يستغرق سنتين بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة وثلاث وكالات وطنية فرنسية معنية بشؤون الصحة.
 
وحضر حفل التوقيع رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا دومينيك لوغولوديك Dominique Le Guludec، رئيس المؤسسة الفرنسية للدم فرانسوا توجا François Toujas، والمديرة العامة للوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الدواء والمستلزمات الطبية كريستيل راتينيير كاربونوي Christelle Ratignier-Carbonneil.
 
ويتيح برنامج الدعم إستكمال التعاون اللبناني الفرنسي الذي بدأ في العام 2006 بهدف تحديد الأسس الكفيلة بالتطوير المستمر للنظام الصحي في لبنان، وبناء عليه سيتم العمل على تحديث نظام التصنيف والإعتماد للمؤسسات الإستشفائية العامة والخاصة مع الهيئة العليا للصحة في فرنسا HAS، وحفظ الدم ونقله مع المؤسسة الفرنسية للدم (EFS)، إضافة إلى المحافظة على سلامة الدواء والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الدواء والمستلزمات ANSM.  
 
الأبيض
وأكد الأبيض "أهمية هذا التعاون الذي يعكس التزام فرنسا الجدي بدعم برامج وزارة الصحة العامة، بحيث ستكون الوكالات الفرنسية الشريكة إلى جانب لبنان في تحسين وتنظيم وتطوير نظامه الصحي والإستفادة من الخبرة الفرنسية الناجحة في هذا المجال". 
 
 
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