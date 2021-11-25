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لبنان
بيانٌ من المديرية العامة للنفط.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
25-11-2021
|
12:54
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أصدرت المديرية العامة للنفط بياناً توضيحياً حول كميات الفيول المحددة من مؤسسة النفط العراقية "SOMO".
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