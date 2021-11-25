سعرُ الخبز بـ10 آلاف ووزارة الاقتصاد تؤكّد رغم بيان نفيها.. ما القصّة؟

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد، مساء اليوم، بياناً جاء فيه: "جرى التداول في بعض وسائل الاعلام ان وزارة الاقتصاد قد قامت برفع سعر ربطة الخبز الى عشرة آلاف ليرة، وهذا غير صحيح فسعر ربطة الخبز العادية بقي على حاله أي 8 آلاف ليرة كحد أقصى، بالرغم من الارتفاع بسعر الدولار الأميركي".

وأضاف البيان: "يهمّ وزراة الاقتصاد التوضيح بأنها تعمل جاهدة للابقاء على التوازن بين كلفة الانتاج والسعر للمستهلك في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، لابقاء سعر الخبز بمتناول كل المواطنين".

فعلياً، فإنّ توضيح المكتب الإعلامي للوزارة لم يكُن دقيقاً بالقدر المطلوب، إذ أنه يتطلب شرحاً إضافياً بشأن نوع الربطة التي قال إن سعرها يتحدّد بـ8000 ليرة، علماً أنها ستُباع للمستهلك في المتجر بـ8500 ليرة لبنانية.

"لبنان24" راجعَ قرار وزارة الاقتصاد الذي حدّد التسعيرة، وتبيّن أنه نصّ على تسعيرة 10 آلاف ليرة لربطة الخبز الكبيرة التي لا يقلّ حجمها عن 1035 غراماً، وهي الربطة التي تختلف عن الربطة العادية (الوسط) التي يشتريها اللبنانيون وفق سعر 8500 ليرة.

وعليه، فإنّ سعر 10 آلاف ليرة موجود فعلاً لربطة الخبز الكبيرة كما سعر الـ8500 الموجود للربطة العادية (الوسط)، وهذا الأمر الذي لم تبينه الوزارة في بيان نفيها.

وفي السياق، قال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر لـ"لبنان24" إنّ "الوزارة قصدت في بيانها ربطة الخبز العادية التي نشتريها جميعنا سواء من الفرن أو المتجر"، وأضاف: "الربطة التي تم تسعيرها بـ10 آلاف ليرة هي التي تأتي ذات أرغفة أكثر"، وتابع: "الربطة تكون تقريباً (ربطة ونص)، ولكن التي تُباع في العادة هي الربطة التي تأتي بوزن 830 غراماً والتي تتضمن قرابة 7 أرغفة، وهذه سعرها لا يتجاوز الـ8500 ليرة لبنانية".

ولاحقاً، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في بيان، أن "الوزير سلام أصدر القرار رقم 15/ح.ش المتعلق بتحديد وزن الخبز اللبناني "الأبيض" وسعره بحيث يصبح:



- وزن الربطة الصغيرة 355 غراما بسعر 5000 ليرة داخل الفرن 5500 ليرة في المتاجر.



- وزن الربطة الكبيرة 830 غراما بسعر 8000 ليرة داخل الفرن و8500 ليرة في المتاجر.



- وزن الربطة العائلية 1035 غراما بسعر 9500 ليرة داخل الافران و10000 ليرة في المتاجر".

نص وزارة الاقتصاد الذي يكشف أسعار الخبز









