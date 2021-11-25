لبنان

تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان... ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
25-11-2021 | 14:07
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1510 إصابات بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 663779 إصابة. 
كما وسجل لبنان 9 حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8685. 
 
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