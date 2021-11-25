تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان... ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1510 إصابات بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 663779 إصابة.

كما وسجل لبنان 9 حالات وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8685.