لقاء في وزارة البيئة بحث في ايجاد حلول للنفايات في سوق صبرا

عقد لقاء في وزارة البيئة، بدعوة من الوزير ناصر ياسين، حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، ممثلة بلدية بيروت يسرا صيداني، ووفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وعدد من الاختصاصيين في معالجة النفايات.وعرض وزير البيئة "أهمية ايجاد حل للنفايات في سوق صبرا والمناطق المشتركة مع بلدية بيروت وسوق الخضار المركزي إضافة الى نواتج سوق اللحوم في منطقة صبرا".وتم استعراض "مجموعة من الافكار لايجاد حلول على المستوى البيئي والصحي ورفع الضرر عن القاطنين وحل لمسألة الفيضان التي تسببها هذه النفايات في المناطق المذكورة".ووعد ياسين بتلبية دعوة رئيس بلدية الغبيري لزيارة مشروع "الكومبوست" الذي تنفذه بلدية الغبيري.