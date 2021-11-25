لبنان

لقاء في وزارة البيئة بحث في ايجاد حلول للنفايات في سوق صبرا

Lebanon 24
25-11-2021 | 14:14
A-
A+
Doc-P-890231-637734717890955870.png
Doc-P-890231-637734717890955870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد لقاء في وزارة البيئة، بدعوة من الوزير ناصر ياسين، حضره محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، ممثلة بلدية بيروت يسرا صيداني، ووفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وعدد من الاختصاصيين في معالجة النفايات.
 
وعرض وزير البيئة "أهمية ايجاد حل للنفايات في سوق صبرا والمناطق المشتركة مع بلدية بيروت وسوق الخضار المركزي إضافة الى نواتج سوق اللحوم في منطقة صبرا".
 
وتم استعراض "مجموعة من الافكار لايجاد حلول على المستوى البيئي والصحي ورفع الضرر عن القاطنين وحل لمسألة الفيضان التي تسببها هذه النفايات في المناطق المذكورة".
 
ووعد ياسين بتلبية دعوة رئيس بلدية الغبيري لزيارة مشروع "الكومبوست" الذي تنفذه بلدية الغبيري.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:49 | 2021-11-25
13:38 | 2021-11-25
12:18 | 2021-11-25
11:49 | 2021-11-25
11:54 | 2021-11-25
15:43 | 2021-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website