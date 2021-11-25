جبران: مؤسسة المياه تعمل بكل جهودها لتخفيف الأزمة في كسروان وتنتظر رحمة الأمطار

أكد المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران ان "المؤسسة تسعى بكل ما لديها من مقدرات لتأمين المياه قدر المستطاع إلى المواطنين بعدما وردت شكاوى من أهالي وسكان بلدات كسروان، من انقطاع شبه دائم لمياه الشفة منذ أكثر من أسبوع، وهم يناشدون المسؤولين المعنيين إيجاد حل لهذه الأزمة".وكشف عن "تقنين قاس تخضع له مناطق كسروان بما يوازي تأمين المياه مرتين فقط في الأسبوع"، والسبب يعود إلى قرب نفاد مياه سد شبروح"، وقال: "لقد عمدنا مرغمين، إلى تقسيم توزيع مياه السد على نحو يكفي حتى مطلع السنة الجديدة، كذلك حاولنا تشغيل الآبار التي ما زالت تضخ المياه، وهي قليلة بعدما شح معظمها".وقال: "نتمنى هطول الأمطار في القريب العاجل كيلا نقع في مشكلة أكبر".ولم يغفل جبران الإشارة إلى سبب رئيسي آخر لأزمة المياه في كسروان، يكمن في ندرة مادة المازوت في السوق اللبنانية.