لبنان

الجيش: الوحدات المنتشرة في بعلبك داهمت منازل مطلقي النار في المنطقة إثر إشكال بين المواطنين

Lebanon 24
25-11-2021 | 15:18
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 25 /11 /2021، وقع إشكال بين مواطنين في منطقة بعلبك بسبب خلافات عائلية سابقة تخلله إطلاق نار من أسلحة حربية، وقد تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار حيث تعرضت لإطلاق نار من مختلف الأسلحة دون وقوع إصابات، وقد ضبطت سيارة رباعية الدفع دون لوحات وكمية من الأسلحة والذخائر والرمانات اليدوية.
سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.
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