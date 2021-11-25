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لبنان
أزمة سيولة
Lebanon 24
25-11-2021
|
17:40
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تواجه المساعدات الاجتماعية والمنح التي أعلن عنها للقطاع العام أزمة سيولة قد تؤجلها إلى ما بعد السنة الجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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