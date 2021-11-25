لبنان

هوكشتاين يعود قريباً إلى بيروت

Lebanon 24
25-11-2021 | 18:10
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ذكرت مصادر متابعة عبر "اللواء" ان "الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين يعود قريبا إلى بيروت، بهدف استأنف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ما خصّ ترسيم الحدود".
(اللواء)
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