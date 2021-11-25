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لبنان
كيف سيرد وكلاء المدعى عليهم بانفجار بيروت وهدا ما قاله محامي المشنوق
Lebanon 24
25-11-2021
|
22:22
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كتبت جويل بو يونس في" الديار": مصادر مطلعة على جو "الهيئة العامة" لمحكمة التمييز رجحت ان تسلك الدعوى الوحيدة المتبقية لاكمال البيطار مهامه الطريق ذاته للدعاوى السابقة اي ان ترفض، الا ان الاكيد ان جعبة المدعى عليهم لن تفرغ بمواجهة المحقق العدلي، اذ تقول المعلومات ان الاتصالات بدأت بعيد ساعات من صدور قرارات "الهيئة" العامة امس، بين محامي وكلاء المدعى عليهم في انفجار المرفأ، اي وكلاء كل من دياب والنواب المشنوق وزعيتر وعلي حسن خليل وفنيانوس لعقد اجتماع بينهم قريبا هدفه تنسيق الخطوات المقبلة التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه القرارات.
وفي هذا الاطار، تريث محامي المشنوق نعوم فرح في اتصال مع "الديار" باصدار تعليق فوري حول قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، واكتفى بالقول : ليس لدي نص القرار ومن المتوقع الحصول عليه غدا لدراسته كاملا وبحث الخطوات الواجب اتخاذها.
ويضيف المحامي فرح ان المشكلة الاساسية ليست متصلة بشخص القاضي بيطار، فموكلي متمسك بالدستور بحرفيته الذي يؤكد ان ما يتعلق بالوزراء والنواب والرؤساء هو من اختصاص المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ويتابع :نظامنا هو نظام برلماني، وبالتالي احد الاسس والركائز الجوهرية للديموقراطية هو مبدأ فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا الى ان هذا المبدأ تحترمه السلطة التنفيذية التي قالت انها لن تتدخل بالملف القضائي، وبالتالي لن تدخل بموضوع كف يد القضاي بيطار، وكذلك فعلت السلطة التشريعة، وما كنا نتمناه ان تتمسك السلطة القضائية باستقلاليتها اولا وتحترم بعدها استقلالية السلطات الاخرى، واستغرب بان المفارقة تتمثل بان البت بدعاوى معينة يسير اسرع من دعاوى اخرى وبالاهمية ذاتها.
وفيما كان البيطار يتلقى ويقرأ عبر الاعلام ، وهو في منزله القرارات، اكدت اوساط مطلعة على جوه ان ما حصل اراح المحقق العدلي، الذي يدرك تماما ان دعاوى اخرى ستواجهه، لكنه سيكمل حتى النهاية وهو في انتظار بت الدعوى الوحيدة حتى اللحظة المتبقية لاكمال مهامه، علما ان الاوساط تؤكد ان البيطار لا يزال يحترم القانون ويعمل تحت سقفه وهو لن يخطو خطوة واحدة خارج اطار القانون.
(الديار)
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