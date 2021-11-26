لبنان

"العناية الإلهية" تتدخل وتنقذه بعد صقعة كهربائية... هذا ما حصل مع شاب في بيروت (صورة)

Lebanon 24
26-11-2021 | 00:55
A-
A+
Doc-P-890324-637735103637321772.jpg
Doc-P-890324-637735103637321772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الشاب ش. د. لصعقة كهربائية حادة كادت أن تودي بحياته أثناء عمله في بيروت، وكاد يلفظ انفاسه لولا تدخل العناية الإلهية، وفق مندوبة "لبنان 24".

وقد عملت فرقة من الدفاع المدني على نقله الى مستشفى البرج حيث تم اسعافه وتقديم العناية اللازمة له.
 
 
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عون أكّد لوزير الدولة في الخارجية الألمانية أن لبنان بدأ اتصالاته مع صندوق النقد الدولي لإطلاق ورشة إصلاحية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي وتحريك عجلة العمل الحكومي وتطوير قطاع الكهرباء وإعادة اعمار مرفأ بيروت
lebanon 24
26/11/2021 13:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فياض غادر بيروت الى القاهرة وعمان لتسريع الحصول على الغاز والكهرباء
lebanon 24
26/11/2021 13:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت والاهتمام سيتركز على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر وتحقيق التوازن النقدي
lebanon 24
26/11/2021 13:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"يساعد في إنتاج ثلث كهرباء لبنان"... خبراء يكشفون عوائد نقل الغاز المصري إلى بيروت
lebanon 24
26/11/2021 13:19:56 Lebanon 24 Lebanon 24

بيروت

كهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2021-11-26
06:00 | 2021-11-26
05:54 | 2021-11-26
05:40 | 2021-11-26
05:38 | 2021-11-26
05:34 | 2021-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website