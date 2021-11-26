"العناية الإلهية" تتدخل وتنقذه بعد صقعة كهربائية... هذا ما حصل مع شاب في بيروت (صورة)

تعرض الشاب ش. د. لصعقة كهربائية حادة كادت أن تودي بحياته أثناء عمله في بيروت، وكاد يلفظ انفاسه لولا تدخل العناية الإلهية، وفق مندوبة "لبنان 24".



وقد عملت فرقة من الدفاع المدني على نقله الى مستشفى البرج حيث تم اسعافه وتقديم العناية اللازمة له.