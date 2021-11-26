الدولار الجمركي "يقلق" التجار

يتخوف أحد كبار تجار لبنان من إحتمال رفع الدولار الجمركي على السلع المستوردة. فحتى اليوم لا تزال الرسوم الجمركية تُدفع وفق سعر الصرف الرسمي 1575 ليرة لبنانية، الا أن الحديث يدور حول رفعها أي وفق سعر السوق الموازية أو وفق سعر منصة "صيرفة".ويعتبر التاجر، أن هذه الخطوة، ولو أنها ستزيد واردات الدولة، الا ان تداعياتها ستكون كارثية على قطاعات كثيرة، حيث لن يتمكن التجار من الاستيراد بنفس الكميات والوتيرة السابقة، كما أن أسعار السلع المستوردة سترتفع بشكل كبير بظل انعدام القدرة الشرائية للمواطن.في المقابل يرى بعض المعنيين في موقع القرار ان خطوة رفع الدولار الجمركي تدرس بعناية لئلا تصيب السلع الاساسية لحياة المواطن اليومية.