عبدالله: للإسراع في التلقيح والتسجيل على المنصة

كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "من جديد كورونا تضرب دون تمييز، خاصة الفئة غير الملقحة، في ظل انهيار قطاعنا الاستشفائي، وندرة الأدوية، وهجرة الجسم الطبي والتمريضي. لذا نناشد الإسراع في التلقيح والتسجيل على المنصة، والتزام التباعد الاجتماعي واختصار المناسبات الاجتماعية على أنواعها.. لتاريخه لم ننسى أحباء فقدناهم!؟"

من جديد كورونا تضرب دون تمييز ،خاصة الفئة غير الملقحة،في ظل انهيار قطاعنا الاستشفائي ،وندرة الأدوية،وهجرة الجسم الطبي والتمريضي.

لذا نناشد الإسراع في التلقيح والتسجيل على المنصة ،والتزام التباعد الاجتماعي واختصار المناسبات الاجتماعية على أنواعها...

لتاريخه لم ننسى أحباء فقدناهم ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 26, 2021