بالصورة... "مجمع" حليب يوازي سعره نصف راتب!

بعد رفع الدعم الأخير عن سلع طبية وغذائية، وصل سعر الحليب الى أرقام قياسية. وفق الصورة التي وصلت لـ"لبنان 24"، بدا أن أحد "مجامع الحليب" وصل سعره الى 580 ألف ليرة أي نصف راتب!