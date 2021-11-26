أكثر من فيروس يضرب لبنان.. لا حلّ الا باللقاح

إعتبر رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، أن المواطن بات يواجه اليوم أكثر من فيروس، سواء الانفلونزا أو الرشح بالاضافة الى فيروس كورونا، الذي عاد لينتشر بسبب تراجع الاجراءات الاجتماعية"، لافتاً الى ان الوضع الوبائي في لبنان مرتبط بالوضع العالمي ويتأثر بعودة التدريس الحضوري".وعن نسبة التلقيح في لبنان لفت البزري في حديث لصوت لبنان الى أنها، "لا تزال منخفضة نظراً لوجود بعض الاشخاص الذين لا يزالون تيتحفظون على تلقّي اللقاح"، مشدداً على ان اللقاح يخفّف من حدّة الإصابة ويصبح الشفاء سريعاً من دون الحاجة للدخول الى المستشفى".وحول عدد الجرعات لفت إلى أن، "الجرعة الثانية من لقاح كورونا هي لإكماله والثالثة لتثبيت المناعة، مؤكداً أن ردّة فعل المناعة قد تكون قوية بعد أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وهذا مؤشر مناعي ايجابي وحتّى اللحظة لم نُسجّل أيّ عوارض خطيرة بعد تلقي هذه الجرعة".