عصابة تمتهن السرقة في قبضة "الامن"...وهذا ما تم ضبطه بحوزتها!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:بتاريخ 27/۱۰/2021 أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى سنترال أوجيرو في المنية وسرقوا من داخله أربع خزنات ومبلغ مالي حوالى /95،000،000/ ل.ل و /5000/ دولار أميركي وفروا الى جهة مجهولة.وبتاريخ 03/11/2021، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى إحدى شركات التأمين في جونية وسرقوا من داخلها خزنة الشركة ومبلغ مالي حوالي /24،000،000/ ل.ل و/2000/ دولار أميركي وفروا الى جهة مجهولة.على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تبيّن ان العصابة ذاتها نفذت عمليتي السرقة المذكورتين على متن سيارة نوع مرسيدس، وتمكّنت من تحديد هوية افراد العصابة وهم كل من:س. ف. (من مواليد عام ١٩٧٢، لبناني)ط. ع. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)ب. ح. (من مواليد عام ١٩٧٧، لبناني) المطلوب للقضاء بجرائم سرقة وسلب ومخدرات.على الفور، اعطيت الاوامر للعمل على تحديد اماكن تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.بتاريخ 15/11/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من تنفيذ عملية خاطفة ونوعية نتج عنها توقيف الاول في محلة العيرونية. وبالتزامن، تم توقيف الثاني والثالث في ابي سمراء على متن سيارة نوع "مرسيدس" -تم ضبطها- وبرفقتهم أحد المطلوبين للقضاء بجرم تجارة مخدرات وهو المدعو: و. ط. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني).بتفتيشهم والسيارة، ضبط مسدس حربي وكمية من حشيشة الكيف ومبالغ مالية، كما وضبطت سيارة المرسيدس المستخدمة في عمليتي السرقة داخل مستودع في محلة التبانة وعليها لوحة مزورة. وبتفتيشها عثر بداخلها على/35/ كلغ من مادة حشيشة الكيف، و /5700/ حبة كبتاغون والادوات المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيش منازل الموقوفين، تم العثور على مبلغ /49،000،000/ ل.ل وحوالی /2200/ دولار أميركي، وكمية من حشيشة الكيف واوراق ثبوتية مزورة.بالتحقيق معهم اعترفوا بتأليفهم عصابة سرقة، وانهم نفذوا عمليتي السرقة المذكورتين بواسطة الكسر والخلع على متن سيارة المرسيدس مثبّتين عليها لوحة مزورة، وان الاموال المضبوطة ناتجة عن عمليتي السرقة. كما اعترفوا بتجارة وتعاطي المخدرات.اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.