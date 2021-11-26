لبنان

توقيف فلسطيني حاول تهريب دراجات نارية مسروقة في مخيم البارد

Lebanon 24
26-11-2021 | 03:34
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش أوقف منذ قليل في مخيم البارد المدعو الفلسطيني "ع.ع." اثناء محاولته تهريب دراجات نارية مسروقة من والى المخيم.

وقد تم تحويله للتحقيق للوقوف على عمليات السرقة المرتبطة به.
 
 
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