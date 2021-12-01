لبنان

يازجي: نتمنى ان يبقى العالم العربي يدا واحدة لما فيه خير إنسانه

Lebanon 24
01-12-2021 | 03:16
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زار بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي السفارة السورية في أبو ظبي، يرافقه الأسقف غريغوريوس خوري. وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة السورية في الإمارات غسان عباس.
 
حضر اللقاء سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير مصر شريف البديوى، القائم بأعمال دولة فلسطين المستشار الأول حمدان النزال، القنصل العام السوري كنان زهر الدين وبعض أبناء الجالية السورية.
 
ورحب عباس بالبطريرك يازجي، متمنيا أن تكون زيارته الرعائية الى الإمارات "مصدر بركة وتعزية لأبناء الجالية فيها".
 
من جهته، توجه البطريرك يوحنا العاشر بكلمة عبر فيها عن فرحه بوجوده في هذه الدار وعن سعادته بوجود بعض سفراء الدول العربية الشقيقة، وتمنى أن "يبقى العالم العربي يدا واحدة لما فيه خير إنسانه". وأكد "أن الشعب السوري يسعى بكل قواه للثبات في وطنه رغم موجة الهجرة التي تنشط في الآونة الاخيرة"، مشددا على "أن رسالة البطريركية واضحة وهي رسالة المحبة والثبات في الأرض والعيش الواحد بين جميع أبناء ومكونات الوطن".

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