لبنان

جامعة القديس يوسف فازت بجائزة أفضل مكان عمل في جوائز

Lebanon 24
16-12-2021 | 07:50
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فازت جامعة القديس يوسف في بيروت بجائزة "أفضل مكان عمل - مكان العمل لهذا العام" - في جوائز آسيا 2021، التي نظمتها Times Higher Education  الثلاثاء بفضل مبادرتيها "Rise to Bloom" و"الجامعة في مهمة" ("USJ en Mission"). 
 
وتمنح هذه الجائزة "تقديرا للمؤسسة التي تظهر التزاما استثنائيا بتهيئة بيئة إيجابية لموظفيها"، تشكل جوائز آسيا "منصة دولية رئيسية للاعتراف بالقيادة المتميزة والأداء المؤسسي"، وهي تتوزع 10 فئات وتشارك فيها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم. 
 
ولفتت جامعة القديس يوسف الى ان "استجابتها لمواجهة الظروف القاسية جدا، تشهد على التزامها من حيث دعم المجتمع الداخلي للجامعة ورفع مستوى الوعي لدى عامة الناس، وهو التزام يمكن الجامعة وموظفيها أن يفخروا به، هذا ما عبرت هيئة التحكيم في جائزة آسيا لعام 2021، وكانت أشارت هيئة التحكيم إلى "إن استجابة الجامعة الملائمة في هذه الظروف أدت إلى توفير بيئة عمل إيجابية للغاية".
 
الصعود إلى الازهار Rise to Bloom 
بعيد انفجار بيروت في آب 2020، ولدت مبادرة "رايز تو بلوم" لتقديم الدعم النفسي والروحي الى مجتمع جامعة القديس يوسف، من طلاب وموظفين وأعضاء هيئة التدريس. وقد قدمت هذه المبادرة مجموعة متنوعة من البرامج المجانية، لإحياء الأمل في جميع أعضاء مجتمع الجامعة: الإرشاد الفردي، العلاج الجماعي، البودكاست الدعائي والتعليمي، ندوات عبر الإنترنت عن الصحة العقلية في الحياة الشخصية والمهنية، ونادي كتاب Read to Bloom. 
 
تجدر الإشارة إلى أن "هذا المشروع حفز أعضاء جامعة القديس يوسف لإيجاد الأمل في أنفسهم وإيصاله الى الآخرين، متسلهمين شعار: "اصعدوا إلى الازهار والتفتح، والازدهار لمساعدة الآخرين على الإزهار".
 

 
المصدر: الوكالة الوطنية

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