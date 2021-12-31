لبنان

تفاصيل جديدة.. هكذا تمّ تهريب مخدرات من لبنان إلى دبي (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2021 | 08:29
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كشفت قناة "المنار" تفاصيل جديدة عن محاولة تهريب أكثر من مليون حبة "كبتاغون" في مرفأ دبي بدولة الإمارات العربيّة المتحدة، مشيرة إلى أن شحنة الحبوب المخدرة هذه قادمة من بيروت. 
 
ونقلت القناة عن مصادر أمنية قولها أنه "وبتاريخ 23-12-2021، تمّ احباط عملية تهريب اكثر من مليون حبة كبتاغون في مرفأ دبي قادمة من مرفأ بيروت عبر براد يحوي صناديق من الليمون الحقيقي والبلاستيكي المحشو باقراص الكبتاغون، وتم توقيف 4 اشخاص متورطين في عملية التهريب بينهم 3 سوريين".
 
وكانت شرطة دبي، أعلنت يوم 23 كانون الأول الجاري، توقيف 4 مقيمين سية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص من مخدّر الكبتاغون أخفوها في شحنة ليمون".
 
وقالت السلطات، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنّ "القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحبطت، في عملية استباقية، تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم".
 
وأضافت أنّها "ألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة" لم تذكرها.
 

ونشرت شرطة دبي فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية "مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي". 

وتابع بيان الشرطة أن الشحنة "قادمة من إحدى الدول العربية" التي لم تسمها، لكن فرانس برس ذكرت أن صور العملية المنشورة تظهر عبارة "صنع في لبنان" على الصناديق المحجوزة.

 
 
"الجمارك اللبنانية" تتحرّك
 
إلى ذلك، ذكرت قناة "المنار" أن "الجمارك اللبنانية" تحركت للتحقيق في قضية الحبوب المخدرة في دبي، وتبين أنّ الشحنة المضبوطة غادرت قبل نحو شهر مرفأ بيروت الى مرفأ في مصر حيث مكثت هناك لـ15 يوماً قبل ابحارها الى مرفأ دبي.
 
وأوقفت الجمارك اللبنانية متعهّد الشحن اللبناني "و.ع." من مواليد عام 1990 من الضنية الذي اعترف انه يقوم بتخليص معاملات شحنة ثانية من الليمون لا تزال في مرفأ بيروت لتصديرها الى الكويت، اضافة الى شحنة اخرى لا تزال في البحر حيث أصدر القضاء قراراً بإعادتها الى مرفأ بيروت.
 
وبعد الكشف على الشحنة المضبوطة تبيّن أنها تحوي 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة بنفس الطريقة، كما تبين أن الشحنتين المضبوطتين في مرفأي دبي وبيروت قد تم شحنهما لمصلحة شركتين مقرهما في طرابلس.
 
وتسلّم مكتب مكافحة المخدرات الملف ويواصل تحقيقاته.

 
 
 
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