لبنان

بيانٌ من وزير الاتصالات.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-01-2022 | 15:39
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: 

"يتابع وزير الاتصالات جوني القرم مشكلة العطل في سنترال حلبا والذي تبيّن انه ناتج عن سرقة كابلات ما أدّى إلى توقف الارسال ضمن المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. 

وأجرى الوزير القرم بهذا الشأن، سلسلة اتصالات لاعادة حركة الاتصالات والارسال كما تعمل فرق أوجيرو على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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