بيانٌ من وزير الاتصالات.. هذا ما جاء فيه

"يتابع وزير الاتصالات جوني القرم مشكلة العطل في سنترال حلبا والذي تبيّن انه ناتج عن سرقة كابلات ما أدّى إلى توقف الارسال ضمن المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وأجرى الوزير القرم بهذا الشأن، سلسلة اتصالات لاعادة حركة الاتصالات والارسال كما تعمل فرق أوجيرو على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".