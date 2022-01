زلزال عنيف يضرب قبرص.. شعر به سكان طرابلس!

شعر فجر اليوم الثلاثاء سكان مدينة طرابلس بهزة أرضية مركزها قبرص.

وأفيد بان زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ضرب قبرص.

وقال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

وشعرت مناطق في السواحل المصرية بالزلزال القوي.

6.6 earthquake near Cyprus hits during warning for 6.0 earthquake in Greece. - https://t.co/IJjy1ji5Vjhttps://t.co/tRqd7c4NUm pic.twitter.com/cRmHHHJg9P

— EarthquakePrediction (@Quakeprediction) January 11, 2022

وأعلن المعهد المصري لعلم الفلك والجيوفيزياء أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والقاهرة.

وضرب الزلزال العنيف في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي.

وقال المعهد إن الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07 ت غ) على عمق 19.6 كلم.

ووفقا للمعهد الأميركي فإن الاحتمال ضعيف بأن يكون هذا الزلزال قد تسبب بضحايا أو أضرار.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً.

ووقع الزلزال في ساعات الفجر الأولى حين كان غالبية سكان الجزيرة نائمين، لكن القلة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملكها.