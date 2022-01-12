من يقف وراء تحرير رجل الأعمال المغترب عباس خياط؟

بعد أيام على اختطافه وبمساع حثيثة من وجهاء قضاء الهرمل تم تحرير المخطوف رجل الأعمال المغترب عباس خياط في إحدى المناطق الحدودية في البقاع الشمالي من دون دفع اي فدية مالية. وقد عمد وجهاء المنطقة، وفق مندوبة "لبنان 24"، إلى تسليمه الى فرع المعلومات وهو بصحة جيدة حيث نقل الى بيروت للتحقيق معه قبل تسليمه الى ذويه.