الحكم على متهم ب١٠ سنوات اشغال شاقة بسبب ما فعله

كتب المحرر القضائي:

أمام مخفر البسطة، تقدّم المدّعي المُسقِط جمال.ع بشكوى عارضاً فيها أن مجهولاً أقدم على سرقة درّاجته النارية نوع GRI50-SIM سوداء اللون من محلة البسطة، فجرى تعميم بلاغ بحقها.ولاحقاً أوقفت القوى الأمنية في محلة النبطية- حي السراي المتّهم خضر.ص وضبطت معه الدرّاجة المسروقة.وبإستماعه أفاد أنه إشترى الدرّاجة منذ نحو شهرين من محلة برج البراجنة من شخص يستحصل منه على المخدرات يُدعى " أبو حيدر" لقاء مبلغ قدره ٨٠٠ ألف ليرة لبنانية، دفع له منه ٣٥٠ ألف ليرة، وإتفق معه على دفع الرصيد الباقي لاحقاً على أن يتسلّم أوراقها في حينه، إلا أنه لم يتمكن من تسديد الرصيد، ونافياً أن يكون قد سرقها.وتبيّن أنه جرى تسليم الدرّاجة النارية لصاحبها الذي صرّح أنه لا يرغب بالإدعاء على المتّهم.كما تبيّن أنه توجد بحق المتّهم محاضر سابقة بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.وفي التحقيقات الإستنطاقية، كرّر المتّهم أقواله، نافياً سرقة الدرّاجة النارية، مؤكداً أنه إشتراها من تاجر المخدرات أبو حيدر الذي لم يسلّمه أوراقها لاحقاً رغم مطالبته بها، مضيفاً أنه عرض عليه كمية من مادة الحشيشة بدلاً منها.وفي جلسة المحاكمة العلنية، جرت محاكمة المتّهم غيابياً وتقرّر إعتباره فارّاً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم خضر.ص بجناية المادة ٦٣٨/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة عشر سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية، وبالتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.