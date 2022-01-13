ميقاتي واصل لقاءاته واجتماعاته في السراي الحكومي اليوم

واصل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته في السراي الحكومي اليوم.

واجتمع في هذا السياق مع وزير الصناعة جورج بوشكيان واطلع منه على نتائج زيارته للعراق.

بعد الاجتماع قال الوزير بوشكيان: لقد اطلعت دولته على نتائج زيارتي الى العراق والمحادثات المثمرة التي عقدتها مع وزير الصناعة منهل الخباز ومع وزير الاقتصاد بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة.

وقد وقعت مع الوزير الخباز خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية.

وقد طلب دولة الرئيس تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الاسواق في البلدين، وهو سيعقد اجتماعا وزاريا لهذه الغاية الاثنين المقبل.



واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي واطلع منه على الوضع الامني في البلاد، كما اجتمع مع وزير الاتصالات جوني قرم، ثم مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب.