لبنان

الوطنيون الأحرار أعلن خوضه الانتخابات: على المواطن التحرك بوجه الفساد

Lebanon 24
13-01-2022 | 06:46
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عقد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الاحرار اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون  وحضور الأعضاء. 
وأعلن المجلس في بيان إثر الاجتماع، أن المجتمعين توقفوا "عند التفلت الحاصل بسعر صرف الدولار وانعكساته على اوضاع الشعب اللبنان المعيشية والاستشفائية والتربوية"،وحضوا "الحكومة اللبنانية على اعادة ترتيب الاولويات واضعين نصب اعينهم وقف الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي سوف يقضي على ادنى مقومات العيش في لبنان".  

وناقشوا استحقاق الانتخابات النيابية ورأوا فيه "محطة طبيعية وإلزامية لمحاسبة السلطة بعيدا عن كل المناورات التي تسعى الى تفريغ هذا الاستحقاق من مضمونه الاساسي".

ودعا المجلس السياسي "المواطن اللبناني لأخذ العبر من الماضي القريب ومواجهة كل محاولات شراء الضمائر بهدف مبايعة منظومة السلاح والفساد".

وأعلن: "ايمانا منا بقدسية العمل السياسي والتشريعي الذي هو اساس وهدف كل حزب يسعى وراء المصلحة العامة لا الخاصة، لذا قررنا خوض الانتخابات النيابية في الدوائر التالية: زغرتا، بعبدا، الشوف وعالية، المتن زحلة وكسروان جبيل، على ان نقوم لاحقا بتسمية المرشحين وتحديد التحالفات".

ودعا المجتمعون "المواطن اللبناني للتحرك بوجه  منظومة الفساد والسلاح دون انتظار قرارات الاتحادات والنقابات التي هي تحت سيطرة قوى الامر الواقع". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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