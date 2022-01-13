بو حبيب لـ"اللواء": إعفاءات قيصر تمّت

كشف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لـ«اللواء» عن تبلغ لبنان أنه «مشي الحال» بالنسبة لموضوع الاعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، عبر سوريا.