لبنان

بو حبيب لـ"اللواء": إعفاءات قيصر تمّت

Lebanon 24
13-01-2022 | 22:32
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كشف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لـ«اللواء» عن تبلغ لبنان أنه «مشي الحال» بالنسبة لموضوع الاعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» ليتم استجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، عبر سوريا.
 
(اللواء)
المصدر: اللواء
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