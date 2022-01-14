عبدالله: لدعم اتحادات البلديات بالموارد الماليّة

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اتحادات البلديات والبلديات هي التي تتحمل أعباء ومهمات أكثرية الإدارات الرسمية والمؤسسات والمصالح المعنية بالخدمات والإنماء في مناطقها وبلداتها. لذا، يتوجب تأمين المساهمات والموارد المالية المطلوبة لها عبر سلفات خزينة، أو مساهمات إضافية لصناديقها من خلال الموازنة أو المنح الخارجية!".