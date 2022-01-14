لبنان

السرّ ينكشف.. لهذا السبب تراجع الدولار بقوّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-01-2022 | 04:25
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شهد سعرُ الدولار انخفاضاً دراماتيكياً صباح اليوم الجمعة، إذ تراجع إلى حدود الـ27 ألف ليرة لبنانية بعدما سجل قبل أيام قليلة 33 ألف ليرة.
وامتنع العديد من الصرافين في بعض المناطق عن شراء الدولار بسعر يفوق الـ25 ألف ليرة لبنانيّة، في حين أن صرافين آخرين طلبوا شراء الدولار بسعر 23 ألف ليرة. 
فعلياً، فإن هذا الانخفاض الكبير للدولار ارتبطَ بإجراءات جديدة أحدثت خضّة كبيرة في السوق. ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ العديد من المصارف بدأت بمنح الأفراد والشركات "دولارات فريش" بشكل مباشر وبمبالغ كبيرة.
وبحسب المعلومات، فإنّ أحد المصارف الكبرى سمح للشركات فقط بإيداع أموالٍ بالليرة اللبنانية في الحسابات الخاصة بها ومن ثم تحويل تلك الأموال إلى دولار وفق سعر منصة "صيرفة".
كذلك، فإنّ مصرفاً آخر بادر باتجاه الخطوة نفسها، إذ مكّن الأفراد والشركات على حدّ سواء من إيداع أموال بالعملة الوطنية وسحبها بالدولار وفق المنصة التي يحدّد سعرها مصرف لبنان يومياً.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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